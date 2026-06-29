A Unimed Bauru realizou, na manhã do último sábado (27), a segunda edição do Curso para Gestantes de 2026, reunindo futuras mães e acompanhantes para debater sobre temas que podem gerar dúvidas durante o período de gestação.

O evento foi realizado no auditório da Igreja Batista do Estoril e foi aberto ao público geral, sejam ou não beneficiárias da cooperativa médica, que pode acompanhar oficinas, palestras e dicas práticas sobre maternidade e paternidade.

A iniciativa contou com a participação de especialistas e buscou ensinar para a comunidade sobre o preparo técnico e emocional necessário para garantir segurança ao bebê, discutindo assuntos como amamentação, primeiros socorros e cuidados com o recém-nascido. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: