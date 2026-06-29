O sol vai permanecer no céu de Bauru no começo desta semana. De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a previsão para segunda-feira (29) e terça- feira (30) é de tempo estável em praticamente todo o estado de São Paulo, com sol entre poucas nuvens.

Contudo, a aproximação de uma frente fria ocasionará aumento da nebulosidade e chuvas isoladas nas regiões oeste, sul e leste do estado, a partir da tarde. Temperaturas em gradativa elevação.

Ainda segundo o instituto, nesta quarta-feira (1) a condição é de tempo estável, com pouca nebulosidade, sem previsão de chuva para o estado de São Paulo.