A Unimed Bauru realizou, na manhã deste sábado (27), o 1º Workshop das Secretárias, reunindo as profissionais que atuam na linha de frente do atendimento aos clientes.

O evento aconteceu no Alameda Rodoserv Center e teve como objetivo fortalecer o relacionamento com os consultórios credenciados e promover a integração entre as secretárias que operam diariamente em nome dos sistemas Unimed.

A iniciativa foi desenvolvida para proporcionar uma manhã de aprendizado, troca de experiências e alinhamento sobre processos importantes da cooperativa, reforçando o papel estratégico das secretárias na jornada de atendimento e na experiência dos beneficiários. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: