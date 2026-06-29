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Unimed Bauru promove 1º Workshop das Secretárias

Por Gabriel Almeida | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
A iniciativa foi desenvolvida para proporcionar uma manhã de aprendizado, troca de experiências e alinhamento sobre processos importantes da cooperativa
A iniciativa foi desenvolvida para proporcionar uma manhã de aprendizado, troca de experiências e alinhamento sobre processos importantes da cooperativa

A Unimed Bauru realizou, na manhã deste sábado (27), o 1º Workshop das Secretárias, reunindo as profissionais que atuam na linha de frente do atendimento aos clientes.

O evento aconteceu no Alameda Rodoserv Center e teve como objetivo fortalecer o relacionamento com os consultórios credenciados e promover a integração entre as secretárias que operam diariamente em nome dos sistemas Unimed.

A iniciativa foi desenvolvida para proporcionar uma manhã de aprendizado, troca de experiências e alinhamento sobre processos importantes da cooperativa, reforçando o papel estratégico das secretárias na jornada de atendimento e na experiência dos beneficiários. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO:

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