Motoristas que transitam pela avenida Waldemar G. Ferreira, nas imediações do Complexo Esportivo Milagrão, na Vila Industrial, em Bauru, precisam redobrar a atenção devido a uma obra de drenagem da prefeitura que foi iniciada, mas encontra-se parada, sem prazo de conclusão. A reportagem passou pelo local na noite deste domingo (28) e observou a necessidade de reforço urgente na sinalização.

A avenida é de mão dupla, estreita e sem acostamento. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou ao JCNET que a obra será retomada em breve e que já orientou a equipe responsável a reforçar a sinalização no local.