29 de junho de 2026
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RISCO DE ACIDENTES

“Buracão” de obra parada exige cuidado dos motoristas em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Local é alvo de intervenção de drenagem que oferece risco de acidentes
Local é alvo de intervenção de drenagem que oferece risco de acidentes

Motoristas que transitam pela avenida Waldemar G. Ferreira, nas imediações do Complexo Esportivo Milagrão, na Vila Industrial, em Bauru, precisam redobrar a atenção devido a uma obra de drenagem da prefeitura que foi iniciada, mas encontra-se parada, sem prazo de conclusão. A reportagem passou pelo local na noite deste domingo (28) e observou a necessidade de reforço urgente na sinalização.

A avenida é de mão dupla, estreita e sem acostamento. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou ao JCNET que a obra será retomada em breve e que já orientou a equipe responsável a reforçar a sinalização no local.

Outro ponto de vista desta obra que está parada na avenida (foto: Bruno Freitas)
Outro ponto de vista desta obra que está parada na avenida (foto: Bruno Freitas)

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