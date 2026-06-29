O Desino Guestier lançou, na manhã deste sábado (27), o empreendimento Harmonis, seu mais novo residencial fechado com lotes amplos e infraestrutura completa e exclusiva.

Localizado na Rodovia Engenheiro João Batista Cabral (km 244), o residencial Harmonis conta com 350 lotes que variam de 450 m² a 1.200 m², além de um conjunto de ambientes planejados que proporciona lazer, bem-estar, natureza e qualidade de vida aos moradores.

O evento aconteceu no escritório da Guestier, próximo ao Aeroclube de Bauru, e evidenciou os diferenciais do loteamento e de seus mais de 240 mil m² de áreas verdes, que integram cinco clubes e um Parque Urbano. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO.