29 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CONFUSÃO NA SÉRIE D

Maqueiro do Norusca é agredido e acusa ato obsceno da Lusa-RJ

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fernando Vieira Sá
Ari Guerreiro, do Noroeste (centro), teria sido agredido dentro de campo pelo atleta Elicley Soares
Ari Guerreiro, do Noroeste (centro), teria sido agredido dentro de campo pelo atleta Elicley Soares

A eliminação do Noroeste, na derrota por 3 a 1 para a Portuguesa do Rio, no jogo de volta do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), no Alfredão, em Bauru, foi marcada por agressão e um ato obsceno envolvendo integrantes da equipe carioca. O principal episódio foi a agressão sofrida pelo maqueiro do Norusca, Ari Guerreiro, que levou chute de um jogador adversário dentro de campo, durante um atendimento no fim do segundo tempo.

Depois, já com a partida encerrada, o auxiliar-técnico da Portuguesa-RJ, Josimar Ferreira, segundo a arbitragem, fez um gesto obsceno ao segurar suas partes íntimas, sobre as vestes e mostrá-las tanto para Ari Guerreiro quanto para outros profissionais do Noroeste e torcedores que estavam nos camarotes (veja na súmula abaixo). Ari também acusou sobre o problema ao vivo no microfone da transmissão da rádio 94FM.

Tudo foi devidamente relatado pelo árbitro Jose Mendonca da Silva Junior, do Paraná, na súmula e no relatório pós-jogo, documentos públicos disponíveis no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Expulsão por conduta violenta - Expulsei o senhor Elicley Soares, número 16, por chutar o maqueiro enquanto este o colocava na maca para retirá-lo de campo”, consta da súmula oficial da partida. Já sobre o gesto obsceno, o documento oficial da CBF registra: “Após o término da partida, fui informado pelo delegado da partida que o assistente técnico, sr. Josimar de Carvalho Ferreira, da equipe Associação Atlética Portuguesa, fez um gesto segurando em sua genitália, direcionado para a torcida da equipe do Noroeste SAF. Expulsei-o sem apresentar o cartão vermelho porque o senhor Josimar já havia ido para o vestiário”, consta do texto.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários