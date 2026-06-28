Uma rápida resposta da Polícia Militar resultou na prisão da quadrilha suspeita de participar de um assalto a uma mansão no Jardim Humaitá, em Lençóis Paulista, na manhã deste domingo (28). Após o crime, equipes da corporação iniciaram buscas e repassaram informações sobre o veículo utilizado na fuga e as características dos suspeitos para unidades policiais da região, o que possibilitou a localização e a prisão dos envolvidos.

Três integrantes do grupo — dois homens e uma mulher — foram interceptados por policiais militares na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, na altura do município de Brotas. Eles foram detidos sem sucesso na fuga e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a ocorrência seguia em andamento até o fechamento desta reportagem.

Horas antes, ainda no início da manhã, um quarto suspeito já havia sido preso em Lençóis Paulista. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado durante um cerco realizado nas imediações do imóvel alvo do assalto, logo após o crime. A ação integrada entre equipes de diferentes cidades foi decisiva para impedir a fuga da quadrilha. A troca rápida de informações sobre o veículo utilizado e as características dos suspeitos permitiu que os policiais de Brotas montassem a interceptação na rodovia, culminando com as prisões.