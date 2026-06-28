O esporte bauruense perdeu, neste sábado (27), Rosane de Fátima Vargas, aos 65 anos, vítima de câncer. Natural de Reginópolis, mas moradora de Bauru há muitos anos, ela foi uma das precursoras do pickleball na cidade. A modalidade foi criada nos Estados Unidos e vem crescendo no Interior de São Paulo.

Em nota publicada pelo Bauru Tênis Clube (BTC), a diretoria, o Conselho Deliberativo, os associados e os funcionários expressaram pesar e desejaram força aos familiares pela perda irreparável da betecista.

Ainda segundo o BTC, a despedida ocorre neste domingo (28), no Velório Municipal de Reginópolis.