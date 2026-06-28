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LUTO

Morre aos 65 Rosane Vargas, precursora do pickleball em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Rosane de Fátima Vargas
Rosane de Fátima Vargas

O esporte bauruense perdeu, neste sábado (27), Rosane de Fátima Vargas, aos 65 anos, vítima de câncer. Natural de Reginópolis, mas moradora de Bauru há muitos anos, ela foi uma das precursoras do pickleball na cidade. A modalidade foi criada nos Estados Unidos e vem crescendo no Interior de São Paulo.

Em nota publicada pelo Bauru Tênis Clube (BTC), a diretoria, o Conselho Deliberativo, os associados e os funcionários expressaram pesar e desejaram força aos familiares pela perda irreparável da betecista.

Ainda segundo o BTC, a despedida ocorre neste domingo (28), no Velório Municipal de Reginópolis.

O pickleball é um esporte de raquete que mistura elementos do tênis, badminton e pingue-pongue. É jogado em uma quadra pequena (do tamanho de uma quadra de badminton) com raquetes sólidas e uma bola de plástico com furos. O objetivo é fazer a bola tocar o chão do lado adversário ou forçá-los a cometer uma falta.


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