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DIA DE JOGO

Copa do Mundo: confira o confronto deste domingo (28)

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
O centroavante Lyle Foster destaque da Seleção da África do sul e atleta do Burnley Football Club
O centroavante Lyle Foster destaque da Seleção da África do sul e atleta do Burnley Football Club

A Copa do Mundo de 2026 tem um jogo neste domingo (28). O horário abaixo está no horário de Brasília.

  • 28/06/2026- 16h
    África do Sul x Canadá 

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