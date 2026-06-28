DIA DE JOGO Copa do Mundo: confira o confronto deste domingo (28) da Redação 28.06.2026 09h35 | Tempo de leitura: < 1 min Facebook Whatsapp Twitter Reprodução O centroavante Lyle Foster destaque da Seleção da África do sul e atleta do Burnley Football Club A Copa do Mundo de 2026 tem um jogo neste domingo (28). O horário abaixo está no horário de Brasília. 28/06/2026- 16hÁfrica do Sul x Canadá Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade ENTRE NO GRUPO Comentários Comentários Enviar