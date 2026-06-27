27 de junho de 2026
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OPINIÃO

Como tudo começou

Por Prof. Gilberto Sidney Vieira | O autor é colaborador de Opinião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Na Fortaleza de Itaipu (Praia Grande - SP), em 4/11/1957, às 2 horas da madrugada, houve um corte de energia elétrica.

Surgiu um ufo metálico discoide na muralha à beira-mar. Assustados, dois recrutas atiraram no invasor. Que lançou uma espécie de luz azulada, penetrando suas fardas.

Queimando levemente as epidermes dos dois. Aí o ufo rumou veloz para o mar. A energia elétrica voltou. Lá na Fortaleza meu pai Roberto Vieira era então um subtenente.

Eu tinha 16 anos. Virei um fã de carteirinha da investigação ufológica. Pesquisando em busca da verdade fática.

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