Na Fortaleza de Itaipu (Praia Grande - SP), em 4/11/1957, às 2 horas da madrugada, houve um corte de energia elétrica.

Surgiu um ufo metálico discoide na muralha à beira-mar. Assustados, dois recrutas atiraram no invasor. Que lançou uma espécie de luz azulada, penetrando suas fardas.

Queimando levemente as epidermes dos dois. Aí o ufo rumou veloz para o mar. A energia elétrica voltou. Lá na Fortaleza meu pai Roberto Vieira era então um subtenente.