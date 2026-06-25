Barra Bonita - Um homem de 62 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (25), após cair do telhado de um estabelecimento comercial durante a execução de um serviço em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). A ocorrência, registrada como morte acidental, será investigada pela Polícia Civil.

O fato ocorreu por volta das 10h30, no depósito de mercadorias de um estabelecimento comercial localizado na Vila Narcisa. De acordo com o registro policial, W.G.S. era funcionário registrado do local e exercia pequenos serviços de manutenção no prédio.

Por razões a serem esclarecidas, ele sofreu uma queda ao subir no telhado para verificar um vazamento que estava atingindo um dos corredores do comércio. Quando a Polícia Militar (PM) chegou, o funcionário já havia sido socorrido pela ambulância municipal.