O maior ladrão de banco da história do Velho Oeste tinha um nome: Jesse Woodson James. Nascido no estado do Missouri em 1847, ele se tornou o fora da lei mais célebre da era dos cowboys a partir do assalto ao Banco de Poupança do Condado de Clay, em 1866.

Jovem e ousado, planejou e, ao lado do irmão Frank e de sócios da gangue, fincou pela primeira vez no registro histórico dos Estados Unidos um assalto a banco em plena luz do dia em tempos de paz.

Feito que, curiosamente, lhe rendeu uma homenagem: o “Jesse James Bank Museum”, instalado no local exato do roubo, na praça central da cidade de Liberty.