O governo é um péssimo administrador. Mesmo com recordes de arrecadação é insuficiente para cobrir as despesas.
Em economia é preciso crescer o bolo para depois distribuí-lo, sob a ótica petista, com suas benesses sociais, os favorecidos abominam carteira assinada para não perder o auxílio social.
A atuação empresarial petista é um fracasso. A refinaria Abreu e Lima, o custo previsto de US$ 2,3 bilhões, consumiu US$ 18,5 bilhões.
Os Correios dão prejuízo, a Petrobras com minguados dividendos. A Vale do Rio Doce cresceu após ser privatizada e enche o cofre do governo com dividendos e impostos. O ideal é o governo magro, sóbrio e se ater às atividades para melhoria coletiva e privatizar todas as empresas estatais.