O governo é um péssimo administrador. Mesmo com recordes de arrecadação é insuficiente para cobrir as despesas.

Em economia é preciso crescer o bolo para depois distribuí-lo, sob a ótica petista, com suas benesses sociais, os favorecidos abominam carteira assinada para não perder o auxílio social.

A atuação empresarial petista é um fracasso. A refinaria Abreu e Lima, o custo previsto de US$ 2,3 bilhões, consumiu US$ 18,5 bilhões.