No dia 14 de setembro de 1936 o mundo ficou um pouco mais bonito com a sua chegada... Sua família mais feliz ainda... Seus amigos, que desfrutaram de sua amizade, muitos nasceram depois, mas ainda tiveram a alegria de conhecê-lo... Simpatia, sinceridade, respeito e amor ao próximo, foram algumas de suas virtudes, regadas com um caráter ímpar e personalidade própria dos guerreiros em combate... Conheci este personagem marcante por volta de 2010, e, embora pouco, foi o tempo suficiente para aprender a admirar e a amar uma pessoa gentil, amiga e companheira... Sim, fomos companheiros de algumas pescarias, de reuniões comemorativas dos aniversariantes, cantando, com toques de saudosismo, emocionados, Jamelão, Zé Keti, Noite Ilustrada e muitos outros... Um lugar marcante ficará para sempre em nossa memória, a Pousada Cosme & Damião, lá em Porto Morrinhos-MS, no lendário e caudaloso Rio Paraguai...

Plínio, o proprietário, nos recebia com muito carinho e dava liberdade aos cozinheiros do grupo abrilhantarem ainda mais a culinária local. Tobias, nosso grande chef e amigo, muitas vezes, para nosso deleite, fez aquela tradicional sopa de peixe (piranhas ) e mais alguns espécimes assados... Era uma alegria contagiante... E como ele gostava de pescar ali, fazer compras na Bolívia, enfim, curtir uma aventura deslumbrante... Hoje ficou mais difícil voltarmos àquele paradisíaco lugar, quer pela viagem cansativa ou pelas novas regras de não poder trazer todos os peixes pescados...

Temos a acrescentar que a idade vai chegando pouco a pouco para todos, o que também dificulta um pouco. Entretanto, se lá voltarmos, um dia quem sabe, o Rio Paraguai vai sentir sua falta, querido amigo Joaquim Eleutério, nosso inesquecível Pera (apelido carinhoso )... O rio perdeu um pescador e nós perdemos um amigo gigante.Nós todos o chamávamos de Nosso Comandante... e assim será, nosso Eterno Comandante, pela Eternidade de nossas vidas... Descanse em paz, amigo Pera, e até um dia, para pescarmos no Paraíso...