Os torcedores bauruenses vão colocar a seleção brasileira em stand-by neste domingo (28), porque às 16h acontece o jogo mais importante do nosso mundo: a decisão do mata-mata da 2.ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, entre Noroeste e Portuguesa do Rio, no Estádio Alfredo de Castilho. A expectativa é de bom público para esta que será a primeira "final" do Norusca na competição nacional.

No duelo de ida, no Rio de Janeiro, as equipes empataram em 1 a 1. Cada equipe precisa agora de uma vitória simples para avançar. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O Alvirrubro terá desfalques e precisará se superar mais uma vez, devido às ausências do lateral PH e dos meias Thiago Lopes e Denner.

As vendas de ingressos, conforme o JCNET mostrou, ocorreram durante toda a semana, com a promoção "Todos Pagam Meia". Os ingressos para os setores laterais da arquibancada custam R$ 40. Eles ainda podem ser adquiridos de forma online pelo site [https://socionoroeste.eleventickets.com](https://socionoroeste.eleventickets.com).