Ao andar pelas ruas de Bauru, não é difícil encontrar árvores inclinadas em direção à via pública ou a imóveis, situação que representa riscos para pedestres, motoristas e imóveis. Árvores inclinadas ou que apresentam apenas um galho concentrado em um dos lados da copa têm maior possibilidade de queda do que aquelas com a estrutura equilibrada.

Esse tipo de poda inadequada compromete a estabilidade das espécies. Quando galhos são removidos de forma incorreta ou excessiva, a estrutura da árvore pode perder o equilíbrio natural, aumentando o risco de queda de galhos e tornando-a mais vulnerável à ação de ventos fortes e chuvas intensas, condições que elevam o potencial de acidentes em áreas urbanas.

Além disso, cortes mal executados favorecem a entrada de fungos e outros agentes que aceleram o apodrecimento interno, reduzindo a resistência da planta.