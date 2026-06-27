A neoplasia “maligna” tem métodos sorrateiros. Rouba os nutrientes que seriam para as células normais, como voraz parasita. Habita os espaços próximos aos vasos, onde mais proliferam. Fragiliza os ossos, tornando-os irregulares para que suas células possam habitá-los.

Tirando o cálcio dos ossos, ela promove uma hipercalcemia maligna que gera uma dor insuportável e o paciente fica acamado, sem fazer nada, para que possa tomar conta do organismo, sem que ele reaja. Para que não erre caminhos, suas células bizarras invadem os tecidos por estradas naturais como os nervos e vasos, chegando nos órgãos nobres.

Para que não pare de crescer e invadir os tecidos, as células malignas e mutantes ativam as mitoses e inibem os mecanismos de mortes geneticamente programadas, tornando-se imortais sobre as células normais.