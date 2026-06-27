O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, disponibilizou aproximadamente R$ 1,2 milhão em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que começou nesta sexta-feira (26), contempla os municípios de Bauru e Jaú, da Região Administrativa de Bauru, e segue até domingo (28).

São oferecidas 112 novas Cartas de Crédito Imobiliário, das quais 77 para Bauru, no valor de R$ 11 mil, e 35 para Jaú, com valor de R$ 10 mil cada uma, a fundo perdido, para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel. Os interessados podem escolher entre quatro empreendimentos da construtora Ecovita.

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel no próprio nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.