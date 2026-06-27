A Paróquia de São Sebastião, em Bauru, realiza neste sábado (27), a partir das 18h, com entrada gratuita, o tradicional Arraiá da São Sebastião, uma grande festa junina aberta a toda a comunidade. O evento promete reunir famílias e amigos em uma noite repleta de alegria, cultura popular, gastronomia e confraternização.
A festa acontecerá nas dependências da paróquia, localizada na rua Ezequiel Ramos, quadra 19, na Vila Cardia, e contará com diversas atrações para todas as idades.
Entre os destaques gastronômicos, estarão as tradicionais comidas típicas, como pastel, cachorro-quente, pizza na chapa, pizza doce, espetinhos, caldos, crepes e doces.
Um dos grandes atrativos será o já conhecido e aguardado bolinho de São Sebastião, receita tradicional dos eventos da paróquia e muito apreciado pela comunidade.
A programação também contará com um animado show de prêmios e correio elegante, além da tradicional quadrilha junina apresentada pelas crianças da catequese, jovens e crismandos, preservando uma das mais belas tradições das festas juninas brasileiras.
Para a criançada, a diversão está garantida com cama elástica, tobogã inflável e outras atrações recreativas. Segundo a organização, o Arraiá da São Sebastião é mais do que uma festa junina.
"Trata-se de um momento de encontro e integração da comunidade, fortalecendo os laços de amizade, convivência e solidariedade entre as famílias do bairro e de toda a cidade", ressalta.
Serviço
Arraiá da São Sebastião
Data: 27 de junho de 2026 (sábado)
Horário: A partir das 18h
Local: Paróquia de São Sebastião, na rua Ezequiel Ramos, quadra 19, Bauru
Entrada: Gratuita
Informações na secretaria paroquial, pelo (14) 99131-5297, ou através do Facebook e Instagram @saosebastiaobauru