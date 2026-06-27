A Paróquia de São Sebastião, em Bauru, realiza neste sábado (27), a partir das 18h, com entrada gratuita, o tradicional Arraiá da São Sebastião, uma grande festa junina aberta a toda a comunidade. O evento promete reunir famílias e amigos em uma noite repleta de alegria, cultura popular, gastronomia e confraternização.

A festa acontecerá nas dependências da paróquia, localizada na rua Ezequiel Ramos, quadra 19, na Vila Cardia, e contará com diversas atrações para todas as idades.

Entre os destaques gastronômicos, estarão as tradicionais comidas típicas, como pastel, cachorro-quente, pizza na chapa, pizza doce, espetinhos, caldos, crepes e doces.