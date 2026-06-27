A ViaRondon informa que realizará serviços de recuperação e melhoria do pavimento em trechos da rodovia Marechal Rondon (SP-300) e vias de acesso em Bauru, neste domingo (28). Para a execução dos trabalhos, serão necessárias interdições parciais de faixas, com sinalização adequada e monitoramento das equipes da concessionária.
No trevo do km 347 (trevo de Marília), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), haverá interdição da faixa da esquerda, das 7h às 11h, ficando a outra livre para o tráfego.
Já no prolongamento da avenida Nuno de Assis, ocorrerá a interdição de uma faixa em ambos os sentidos, ficando a outra livre para o tráfego, das 11h às 16h.
"As intervenções integram o programa permanente de conservação da malha viária administrada pela concessionária, com foco na segurança, no conforto dos usuários e na qualidade da rodovia", diz a ViaRondon.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos locais sinalizados e a respeitarem as orientações das equipes operacionais. Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, a operação poderá ser adiada. Para informações, os usuários podem entrar em contato via WhatsApp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99 300.