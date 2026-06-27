A ViaRondon informa que realizará serviços de recuperação e melhoria do pavimento em trechos da rodovia Marechal Rondon (SP-300) e vias de acesso em Bauru, neste domingo (28). Para a execução dos trabalhos, serão necessárias interdições parciais de faixas, com sinalização adequada e monitoramento das equipes da concessionária.

No trevo do km 347 (trevo de Marília), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), haverá interdição da faixa da esquerda, das 7h às 11h, ficando a outra livre para o tráfego.

Já no prolongamento da avenida Nuno de Assis, ocorrerá a interdição de uma faixa em ambos os sentidos, ficando a outra livre para o tráfego, das 11h às 16h.