Com a chegada das baixas temperaturas e a redução das atividades ao ar livre, o tempo de permanência dentro de casa aumenta. No inverno, a adaptação do ambiente residencial deixa de ser uma questão apenas estética e passa a atuar como um fator de proteção à saúde da família. A prática, conhecida na arquitetura de interiores como "efeito ninho" (nesting), consiste em preparar o lar para que ele funcione como um espaço de conforto térmico, físico e psicológico.

Alcançar esse nível de bem-estar, contudo, exige adequações que vão além da percepção visual e tátil. A preparação do imóvel deve alinhar a retenção de calor com a salubridade do ambiente, evitando que a busca por isolamento térmico comprometa a saúde física dos moradores.

Um dos principais desafios operacionais das residências no inverno é equilibrar o aquecimento dos cômodos com a prevenção de alergias. O isolamento excessivo prejudica a qualidade do ar, favorecendo a proliferação de microorganismos.