Com a chegada das baixas temperaturas e a redução das atividades ao ar livre, o tempo de permanência dentro de casa aumenta. No inverno, a adaptação do ambiente residencial deixa de ser uma questão apenas estética e passa a atuar como um fator de proteção à saúde da família. A prática, conhecida na arquitetura de interiores como "efeito ninho" (nesting), consiste em preparar o lar para que ele funcione como um espaço de conforto térmico, físico e psicológico.
Alcançar esse nível de bem-estar, contudo, exige adequações que vão além da percepção visual e tátil. A preparação do imóvel deve alinhar a retenção de calor com a salubridade do ambiente, evitando que a busca por isolamento térmico comprometa a saúde física dos moradores.
Um dos principais desafios operacionais das residências no inverno é equilibrar o aquecimento dos cômodos com a prevenção de alergias. O isolamento excessivo prejudica a qualidade do ar, favorecendo a proliferação de microorganismos.
A especialista também indica o uso estratégico da incidência solar. Ambientes que recebem luz do sol devem ter as cortinas abertas durante o dia e fechadas ao anoitecer para ajudar a reter o calor acumulado. Em relação ao mobiliário, o uso de tapetes e mantas aumenta a sensação térmica, mas exige protocolos de limpeza. Para lares com pessoas alérgicas, a orientação é priorizar o uso de tecidos laváveis e superfícies de fácil manutenção diária.
A percepção de aquecimento de um imóvel não depende exclusivamente dos termômetros, já que estímulos visuais e táteis enviam sinais de conforto ao cérebro. A substituição de lâmpadas brancas por temperaturas de cor mais quentes (amareladas), a adoção de luz indireta e o uso de tons terrosos na decoração (como caramelo, terracota e bege) alteram rapidamente a atmosfera do ambiente
As adaptações sazonais na infraestrutura e na rotina do lar atuam, portanto, como uma ferramenta ativa de autocuidado. Um ambiente que oferece conforto térmico, iluminação correta e espaços de recolhimento transmite uma mensagem silenciosa de cuidado.