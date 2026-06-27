O IPCA-15 registrou alta de 0,41% em junho, desacelerando em relação aos 0,62% de maio. O resultado trouxe um leve respiro ao mercado, vindo abaixo da mediana das projeções (que esperavam 0,44%).

O Acumulado em 12 Meses

Apesar da desaceleração mensal, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 4,80%. O patamar ainda exige atenção, pois se posiciona acima dos 4,64% registrados no período imediatamente anterior.