O IPCA-15 registrou alta de 0,41% em junho, desacelerando em relação aos 0,62% de maio. O resultado trouxe um leve respiro ao mercado, vindo abaixo da mediana das projeções (que esperavam 0,44%).
O Acumulado em 12 Meses
Apesar da desaceleração mensal, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 4,80%. O patamar ainda exige atenção, pois se posiciona acima dos 4,64% registrados no período imediatamente anterior.
Vilões e Heróis do mês
O grupo Alimentação e Bebidas (0,74%) e Habitação (0,72%) responderam por cerca de 66% do índice. Itens como a batata-inglesa (29,42%) e a energia elétrica (2,04%) pressionaram o bolso, enquanto a gasolina (-0,73%) e o etanol (-5,30%) ajudaram a segurar o indicador.
O Semestre dos Alimentos
Um ponto de destaque para análise de longo prazo é o comportamento dos subitens agrícolas. No primeiro semestre de 2026, tomate, cenoura e batata-inglesa mais que dobraram de preço, acumulando altas ligeiramente superiores a 100%.
Detalhes da Ata do Copom
A ata da 279ª reunião detalhou a decisão do Comitê de cortar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. O movimento dá sequência à calibração dos juros, mas veio acompanhado de um tom marcadamente vigilante.
Expectativas Desancoradas
O Banco Central foi categórico ao alertar que o ambiente atual apresenta expectativas de inflação desancoradas. Diante disso, o comitê unificou o discurso de que o cenário exige restrição monetária maior e por mais tempo.
Cautela com o Cenário Externo
O Copom manteve a luz amarela acessa para as incertezas globais. A ata enfatizou os reflexos financeiros decorrentes das indefinições e conflitos no Oriente Médio, o que exige uma postura de "serenidade e cautela" para os próximos passos.
Atividade Econômica Resiliente
O documento também apontou para a retomada da atividade econômica no primeiro trimestre de 2026. Mesmo que a projeção de crescimento do PIB para este ano seja menor do que a de 2025, o dinamismo atual é um fator que o BC monitora de perto para evitar pressões de demanda.
Inflação nos EUA, o PCE
Nos Estados Unidos, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), indicador de inflação mais observado pelo Federal Reserve, avançou 0,4% em maio.
Dinâmica em 12 Meses
O indicador geral consolidou uma tendência de pressão contínua na maior economia do mundo, flertando com o patamar de 4,1% no acumulado de 12 meses, evidenciando o desafio global no combate à alta de preços.
Resiliência do Consumo Americano
Junto aos dados do PCE, os relatórios apontaram que a renda pessoal e os gastos com consumo nos EUA cresceram 0,7% em maio. Esse consumo aquecido, impulsionado pelo setor de serviços, dificulta uma queda mais rápida da inflação por lá.
A Conexão Federall Reserve x Copom
A persistência inflacionária nos EUA e a atividade econômica sólida (com PIB americano crescendo a uma taxa anualizada de 2,1% no primeiro trimestre) reduzem o espaço para cortes agressivos de juros pelo Fed. Isso pressiona o câmbio global e justifica, em parte, o tom conservador adotado pelo nosso Copom na ata divulgada na última terça-feira.
Mude já, mude para melhor!
Tolerância: nunca foi tão necessária. Mude já, mude para melhor!