A Regional Bauru da Associação Paulista de Supermercados (Apas) realizou, na última terça-feira (23), mais uma edição do Encontro de Supermercadistas, reunindo mais de 120 associados, entre participantes presenciais e online, na sede regional da entidade.

O evento foi conduzido pelo diretor regional da Apas Bauru, Francisco Cláudio Ferracini, e contou com a presença do presidente da Apas, Erlon Ortega; da diretora de Responsabilidade Social da entidade, Debora Ortega; além de conselheiros da associação, entre eles João Sanzovo, ex-presidente da Apas e da Abras. A programação contou, ainda, com a participação do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, que apresentou as principais pautas defendidas pela entidade em Brasília e os avanços conquistados em benefício do setor supermercadista brasileiro. Na sequência, o gerente tributário da Roit, Matheus Bayer, conduziu uma palestra sobre os impactos da reforma tributária no varejo, abordando temas como precificação, mudanças na tributação do consumo e os cuidados necessários para a adaptação das empresas ao novo modelo tributário.

Durante o encontro, Debora Ortega destacou a importância de ampliar o engajamento social das empresas e reforçou o papel do setor supermercadista na promoção do desenvolvimento das comunidades onde está inserido. “A responsabilidade social já não é mais um diferencial, mas uma expectativa da sociedade. Consumidores, colaboradores, investidores e parceiros valorizam cada vez mais empresas comprometidas com a geração de impacto positivo. As empresas que incorporarem essa visão estarão mais preparadas para construir relações de confiança e gerar valor no longo prazo”, afirmou.