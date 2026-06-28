A Regional Bauru da Associação Paulista de Supermercados (Apas) realizou, na última terça-feira (23), mais uma edição do Encontro de Supermercadistas, reunindo mais de 120 associados, entre participantes presenciais e online, na sede regional da entidade.
O evento foi conduzido pelo diretor regional da Apas Bauru, Francisco Cláudio Ferracini, e contou com a presença do presidente da Apas, Erlon Ortega; da diretora de Responsabilidade Social da entidade, Debora Ortega; além de conselheiros da associação, entre eles João Sanzovo, ex-presidente da Apas e da Abras. A programação contou, ainda, com a participação do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, que apresentou as principais pautas defendidas pela entidade em Brasília e os avanços conquistados em benefício do setor supermercadista brasileiro. Na sequência, o gerente tributário da Roit, Matheus Bayer, conduziu uma palestra sobre os impactos da reforma tributária no varejo, abordando temas como precificação, mudanças na tributação do consumo e os cuidados necessários para a adaptação das empresas ao novo modelo tributário.
Durante o encontro, Debora Ortega destacou a importância de ampliar o engajamento social das empresas e reforçou o papel do setor supermercadista na promoção do desenvolvimento das comunidades onde está inserido. “A responsabilidade social já não é mais um diferencial, mas uma expectativa da sociedade. Consumidores, colaboradores, investidores e parceiros valorizam cada vez mais empresas comprometidas com a geração de impacto positivo. As empresas que incorporarem essa visão estarão mais preparadas para construir relações de confiança e gerar valor no longo prazo”, afirmou.
Em seguida, a vice-diretora de Responsabilidade Social da Apas Regional Bauru, Paula Ferracini, apresentou aos associados as principais iniciativas desenvolvidas pela entidade e reforçou a importância da participação dos supermercados nas campanhas solidárias promovidas pela associação. “Graças ao apoio de empresas solidárias, ao engajamento dos associados e às ações realizadas em eventos da Apas, já alcançamos a marca de 99 toneladas de alimentos e produtos arrecadados. É um resultado extraordinário, mas a nossa ação continua. Cada campanha fortalece não apenas quem recebe ajuda, mas, também, a imagem e o legado das empresas que escolhem fazer a diferença”.
Para o diretor regional, Francisco Cláudio Ferracini, o encontro reforça o papel da Apas como espaço de integração, atualização e fortalecimento dos supermercadistas da região. “Nosso objetivo é aproximar cada vez mais os associados das discussões que impactam diretamente o varejo alimentar. Reunir lideranças do setor, especialistas e empresários em um ambiente de troca de experiências e conhecimento é fundamental para preparar os supermercados para os desafios e oportunidades que estão por vir”, ressaltou.
Durante sua participação, Erlon Ortega destacou o crescimento da representatividade da Apas e a expansão do setor supermercadista paulista. “Na Regional Bauru, saímos de 1.500 para mais de 2 mil associados e ampliamos significativamente o número de lojas representadas. No entanto, o mais importante não é apenas crescer em tamanho: é transformar essa representatividade em capacidade de diálogo e influência para defender os interesses do setor. Hoje, representamos cerca de 10% do PIB e precisamos ser cada vez mais ouvidos nas decisões que impactam os supermercados e os consumidores”, afirmou.
Já João Galassi ressaltou a importância do reconhecimento da atividade supermercadista como serviço essencial para garantir segurança jurídica e previsibilidade ao setor. “Os supermercados demonstraram sua essencialidade durante a pandemia e continuam exercendo um papel fundamental para a sociedade. O reconhecimento formal dessa condição é uma pauta estratégica para garantir que o setor possa continuar cumprindo sua missão de abastecer a população com eficiência e responsabilidade”, destacou.