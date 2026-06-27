Enquanto boa parte da população em situação de rua busca abrigo para enfrentar as madrugadas geladas em Bauru, seja no Centro Pop ou no Albergue Noturno, há quem não abandone as calçadas e os viadutos da cidade, mesmo com os termômetros registrando mínimas de 10 graus e o vento resultando em sensações térmicas ainda mais baixas. O cenário chama a atenção, mesmo com a cidade dispondo de serviços gratuitos de acolhimento. A recusa de ajuda, porém, não significa que a pessoa prefira passar frio.

Mas por qual motivo isso acontece? Segundo pesquisadores, psicólogos, assistentes sociais e profissionais que atuam com a população em situação de rua, não existe uma única resposta. A recusa ao acolhimento institucional é resultado de um conjunto de fatores sociais, psicológicos e estruturais, e não apenas da vontade da pessoa. Isso pode estar relacionado à perda de autonomia e à negação em seguir regras, ao uso de álcool e outras drogas, a experiências negativas em abrigos, a problemas de saúde mental, aos vínculos criados na própria rua, à desconfiança, entre outras razões.

Quem encontrar pessoas em situação de rua passando frio na cidade pode telefonar para a Abordagem Social pelo número (14) 98208-0493, iniciativa que o JCNET está apoiando.