Enquanto boa parte da população em situação de rua busca abrigo para enfrentar as madrugadas geladas em Bauru, seja no Centro Pop ou no Albergue Noturno, há quem não abandone as calçadas e os viadutos da cidade, mesmo com os termômetros registrando mínimas de 10 graus e o vento resultando em sensações térmicas ainda mais baixas. O cenário chama a atenção, mesmo com a cidade dispondo de serviços gratuitos de acolhimento. A recusa de ajuda, porém, não significa que a pessoa prefira passar frio.
Mas por qual motivo isso acontece? Segundo pesquisadores, psicólogos, assistentes sociais e profissionais que atuam com a população em situação de rua, não existe uma única resposta. A recusa ao acolhimento institucional é resultado de um conjunto de fatores sociais, psicológicos e estruturais, e não apenas da vontade da pessoa. Isso pode estar relacionado à perda de autonomia e à negação em seguir regras, ao uso de álcool e outras drogas, a experiências negativas em abrigos, a problemas de saúde mental, aos vínculos criados na própria rua, à desconfiança, entre outras razões.
Quem encontrar pessoas em situação de rua passando frio na cidade pode telefonar para a Abordagem Social pelo número (14) 98208-0493, iniciativa que o JCNET está apoiando.
AÇÕES EM BAURU
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que está com suas equipes mobilizadas para intensificar o atendimento à população em situação de rua durante o inverno. Atualmente, o município conta com 130 vagas disponíveis em serviços de acolhimento, entre casas de passagem e abrigos conveniados que recebem recursos municipais, destinadas ao atendimento da população em situação de rua.
Além disso, como medida emergencial, o Centro Pop disponibiliza 15 vagas desde a quarta-feira (17) da semana passada. A Secretaria de Assistência Social ressalta que o número de vagas poderá ser ampliado, conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas do Centro Pop, unidade de referência responsável pelo atendimento e acompanhamento da população em situação de rua no município.
Ao JCNET, a Prefeitura de Bauru confirmou que, na Campanha do Agasalho deste ano, o Fundo Social de Solidariedade arrecadou 3.277 peças. A Unimed Bauru também realizou uma grande arrecadação em sua tradicional iniciativa anual e conseguiu reunir, graças aos esforços de seus funcionários e da comunidade em geral, quase 3,4 toneladas de donativos, sendo 2.369,45 kg de agasalhos, 566,7 kg de ração para cães e 411,2 kg de ração para gatos. Este trabalho social da Unimed segue até 31 de julho.
Também existem igrejas na cidade que circulam ruas, principalmente no centro, na região da antiga Estação Ferroviária, entregando sopas durante as noites frias.