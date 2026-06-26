Ao celebrar um ano de operação, a Leroy Merlin Bauru (SP) comprova a força de uma estratégia omnicanal, com a atuação da unidade como impulsionadora do e-commerce na região. Desde a inauguração, a empresa registrou crescimento superior a 20 vezes nas vendas online na região de Bauru, em comparação ao período anterior à abertura. O marco reforça o papel estratégico do ponto físico na jornada do consumidor e na construção de um

relacionamento de confiança com a marca.

A expectativa é manter o ritmo de expansão com crescimento estimado em 30% na região. Esse movimento em Bauru reflete a tendência já consolidada no varejo de integração fluida entre canais como principal alavanca para o crescimento e a fidelização do cliente. Longe de serem apenas pontos de venda, as lojas físicas tornam-se centros de experiência, orientação especializada e pontos de apoio essenciais. Essa presença tangível fortalece a confiança do consumidor e permite que ele conheça melhor os produtos e a marca, o que, por sua vez, impulsiona decisivamente os canais digitais.

“A loja física tem papel fundamental na construção de confiança com o cliente. Em Bauru, identificamos uma evolução relevante no digital após a abertura, o que mostra como os canais se complementam e ampliam a conveniência na jornada de compra”, afirma Flávio Gonçalves, diretor da Leroy Merlin Bauru.

Além de impulsionar o e-commerce, a operação local passou a funcionar como um hub de serviços. Ao oferecer a retirada de pedidos, trocas e suporte especializado. O modelo contribui para uma experiência mais fluida, pois conecta o ambiente físico ao digital de maneira sinérgica.

Outro ponto de destaque é a mudança no comportamento do consumidor, que busca cada vez mais soluções completas, com a combinação de produtos e serviços. A adesão a esse formato indica uma demanda crescente por praticidade e segurança, com acompanhamento desde a escolha até a execução dos projetos.

"Observamos o cliente cada vez mais interessado em soluções que vão do planejamento à execução. Isso reforça a importância de uma operação verdadeiramente integrada, capaz de oferecer não apenas uma vasta variedade de produtos, mas também serviços e orientação especializada que geram valor real", complementa Flávio.

A varejista também está presente com ativações na praça Vitória Régia com a JCNet durante os jogos da seleção Brasileira da fase de grupos, essa participação traz a marca mais próxima do público e gerando uma maior conexão local.



Renan Lima, José Carlos e Luís Felipe

Sobre a LEROY MERLIN

Há 27 anos no Brasil, a LEROY MERLIN é uma das principais redes de varejo de soluções completas para o lar, que concentra produtos, serviços e soluções, além de opções financeiras e canais digitais em um único ecossistema. A varejista adota uma estratégia omnicanal que integra Lojas físicas, plataformas digitais e atendimento especializado. Está presente em 14 estados com mais de 50 lojas físicas e canais digitais como site, WhatsApp e App, sempre com o Cliente no centro das decisões.

A LEROY MERLIN oferece mais de um milhão de itens para construir, reformar e decorar, além de marcas exclusivas, serviços e soluções como o Programa de Fidelidade LEROY MERLIN Com Você, a solução financeira LEROY MERLIN Pay e o serviço LEROY MERLIN Instalação e Reformas. Para profissionais, conta com o PRO e a LEROY MERLIN Empresas, com atendimento especializado ao público PJ.

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