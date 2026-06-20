Nos tecidos não temos bactérias. Somos um tubo e a cavidade do estômago e intestino, o interior do pulmão e dentro dos ouvidos, está tudo em contato com o meio externo. O meio interno está isolado do corpo pelo revestimento epitelial da pele e mucosas.

Quando uma bactéria entra no interior dos tecidos, ela vai ser encontrada imediatamente por células fagocitarias leucocitárias, anticorpos e enzimas que as destruirão em segundos ou minutos. Não pode demorar, pois podem encontrar cantos e recantos onde se escondem e proliferam. Seu tempo médio de vida, quando se divide em duas, é 20 minutos.

A inflamação e sistema imunológico tem que estar prontos para que suas células e substâncias eliminem as bactérias prontamente. Este brevíssimo período de tempo com bactérias no sangue se chama “bacteremia transitória”.

Se demorar mais que segundos e poucos minutos por falha na inflamação ou sistema imune, elas podem se fixar e proliferar em locais bem escondidos ou previamente agredidos, o que se chama “anacorese”. Esta falha acontece mais nos diabéticos não controlados, pacientes oncológicos, imunodeprimidos, com distúrbios alimentares, etilistas e etc. A cada 20 minutos, as bactérias dobram o seu número.