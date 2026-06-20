A decisão do Fed de manter os juros, com sinalização mais dura à frente, tem efeitos diretos e relevantes nos mercados globais. O impacto nos mercados são os seguintes: dólar mais forte, pois juros altos por mais tempo aumentam a atratividade dos títulos americanos, puxando capital para os EUA, o resultado é pressão de alta sobre o dólar, especialmente frente a moedas emergentes. Bolsa sob pressão, à medida que um Fed mais "duro" (hawkish) aumenta o custo do dinheiro, reduz liquidez e tende a pressionar ações, principalmente tecnologia e mercados emergentes. Juros globais mais altos: a postura do Fed influencia bancos centrais no mundo todo. Países como o Brasil ganham menos espaço para cortar juros rapidamente. Fluxo para fora de emergentes: com renda fixa americana mais atrativa, investidores internacionais tendem a reduzir exposição em países como o Brasil. Commodities mais voláteis: dólar forte e juros elevados podem pressionar preços de commodities, embora fatores geopolíticos também influenciem.

Resumo da decisão

O mercado entendeu que não é só "juros estáveis", são juros altos por mais tempo, com risco até de alta. Isso muda o humor: menos apetite a risco e maior seletividade.