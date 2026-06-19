O trânsito nas imediações das avenidas Nuno de Assis e Nações Unidas, na região do Terminal Rodoviário de Bauru, que já é sufocado e lento diariamente, ficou ainda pior na noite desta quinta-feira (18) e na manhã desta sexta-feira (19), devido a uma carreta bitrem que quebrou e permanece no local há mais de 11 horas. O veículo está em frente ao Centro Pop da Prefeitura, na quadra 10 da Nuno, fechando a rua Coronel Alves Seabra.

A reportagem passou pelo local às 7h30 e não constatou nenhuma equipe de trânsito da Emdurb trabalhando na região para minimizar os transtornos aos motoristas, apenas um cavalete de sinalização atrás do caminhão. O condutor não foi encontrado.