19 de junho de 2026
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TRÂNSITO CAÓTICO

Carreta bitrem trava trânsito da Nuno há mais de 11 horas

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Trânsito Bauru
A reportagem passou pelo local e encontrou cavalete de sinalização
A reportagem passou pelo local e encontrou cavalete de sinalização

O trânsito nas imediações das avenidas Nuno de Assis e Nações Unidas, na região do Terminal Rodoviário de Bauru, que já é sufocado e lento diariamente, ficou ainda pior na noite desta quinta-feira (18) e na manhã desta sexta-feira (19), devido a uma carreta bitrem que quebrou e permanece no local há mais de 11 horas. O veículo está em frente ao Centro Pop da Prefeitura, na quadra 10 da Nuno, fechando a rua Coronel Alves Seabra.

A reportagem passou pelo local às 7h30 e não constatou nenhuma equipe de trânsito da Emdurb trabalhando na região para minimizar os transtornos aos motoristas, apenas um cavalete de sinalização atrás do caminhão. O condutor não foi encontrado.

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