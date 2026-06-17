Um motociclista de 64 anos morreu na manhã desta quarta-feira (17) após se envolver em um grave acidente na Estrada do Quércia, em Duartina. A vítima, identificada como Aparecido Reis, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Santa Luzia, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do blog do Jader Santos.

Segundo as informações apuradas, o acidente ocorreu por volta das 7h. Um trator trafegava pela via no sentido Centro–Planur, nas proximidades de um lava-rápido, quando a motocicleta Honda Biz conduzida por Aparecido atingiu a traseira do veículo agrícola.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. No momento do acidente, havia neblina na pista, condição que pode ter comprometido a visibilidade dos motoristas.