Um homem foi assassinado em via pública de Bauru após uma briga ocorrida na noite desta quarta-feira (17), na quadra 6 da rua Maria José Cordovil de Souza, no Parque Bauru, região do Jardim Redentor. Alex da Silva dos Santos, 38 anos, foi golpeado no pescoço e no tórax, segundo o boletim de ocorrência. Não houve tempo para seu socorro médico.

De acordo com o registro policial, um pedestre que não quis se identificar apontou as características físicas e das roupas do autor, enquanto alguns clientes do bar que supostamente presenciaram a briga preferiram não se manifestar sobre o ocorrido. Após buscas pelas ruas próximas, o autor, de 52 anos, foi abordado e detido pelos policiais militares na quadra 6 da avenida do Hipódromo.

No Plantão Policial, na presença de seu advogado, o indivíduo relatou que agiu em legítima defesa. Consta em seu depoimento que ele foi agredido pela vítima e que o desentendimento era devido a um outro suposto homicídio e a ameaças. Ele também afirmou que levou uma paulada na briga antes de sacar uma faca que usa no trabalho. O suspeito também admitiu que se evadiu do local sem acionar a PM. O homem teve sua prisão ratificada e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça. Ele passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (18).