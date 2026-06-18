Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira (18) após furtarem aproximadamente 20 quilos de fios de cobre de uma residência na região central de Bauru. A ação foi descoberta por policiais militares durante patrulhamento preventivo voltado ao combate de furtos e roubos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I) realizava rondas pela área central quando avistou dois suspeitos no quarteirão sete do Calçadão da Batista de Carvalho. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir a pé, mas foram alcançados no quarteirão seis da rua Rio Branco. Durante a abordagem, os policiais encontraram com cada um dos suspeitos uma mochila contendo grande quantidade de fios de cobre, além de um pé de cabra, ferramenta comumente utilizada para arrombamentos. Questionados sobre a origem do material, os abordados confessaram ter invadido uma residência, pelo quarteirão um da rua Conselheiro Antônio Prado, de onde retiraram os cabos.

De acordo com a ocorrência, cerca de 20 quilos de cobre foram recuperados. Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial juntamente com os objetos apreendidos. Após o registro do boletim de ocorrência por furto qualificado os dois permaneceram presos e à disposição da Justiça.