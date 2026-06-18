Dois suspeitos de tráfico de drogas, um de 23 e outro de 24 anos, foram presos pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (17), em Bauru, praticando o comércio de entorpecentes a 100 metros da Escola Estadual Professor Ayrton Busch, na rua que leva o mesmo nome, no Parque Jaraguá.

Segundo o registro policial, durante patrulhamento de equipes da Força Tática, foi abordado um veículo Chevrolet Onix branco com os dois indivíduos em seu interior. Após busca pessoal e veicular, foi localizado um tijolo bruto de maconha e várias porções de drogas, entre elas dry e skank, versões mais potentes da droga, além de outras frações prensadas de maconha. Também foram apreendidas duas pequenas balanças de precisão e cinco celulares.

Questionados a respeito do crime, a dupla confessou aos policiais, de forma informal, que realizava a venda das drogas por meio de mensagens de WhatsApp, em sistema do tipo "delivery". Ambos foram presos em flagrante no Plantão Policial por tráfico e associação para o tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça.