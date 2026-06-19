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EM LENÇÓIS PAULISTA

Corpo de Bombeiros faz simulado de fogo controlado nesta sexta

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Lençóis Paulista
O treinamento será realizado em uma plantação na região do Centro Educacional de Ensino Integral Orígenes Lessa (CEEIOL)
O treinamento será realizado em uma plantação na região do Centro Educacional de Ensino Integral Orígenes Lessa (CEEIOL)

Lençóis Paulista - O Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil, Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê (Ascana) e brigadas de incêndio de empresas da cidade, promove nesta sexta-feira (19), a partir das 10h, uma simulação de incêndio em plantação em uma área na região do Centro Educacional de Ensino Integral Orígenes Lessa (CEEIOL), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). O treinamento, autorizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), busca aprimorar a atuação dos profissionais no combate ao fogo.

Segundo o sub-tenente Tadeu Bergamasco Urréa, esta é a primeira vez que um fogo real simulado é promovido em Lençóis Paulista desde a criação da base do Corpo de Bombeiros no município, em 2008.

A importância da iniciativa, de acordo com ele, é preparar os profissionais para uma ação mais rápida e eficiente no combate a possíveis focos de incêndio, especialmente na época de estiagem. "Essa é uma maneira de dar a melhor resposta para nossa comunidade, com equipes mais treinadas, preparadas e equipadas", declara.

Bergamasco pede para que a população mantenha a calma ao perceber a existência de fumaça, odor ou labaredas, uma vez que o evento segue todas as regras de controle e segurança. "Todo processo está sendo muito bem preparado para que possamos qualificar nosso atendimento sem gerar riscos", ressalta.

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