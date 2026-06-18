18 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CHECK-IN

Maria Vittória celebra 15 anos com festa no Hall Palace em Bauru

Por Gabriel Almeida | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
Facebook Whatsapp Twitter
Lucas DiFlora
A festa de Maria Vittória reuniu familiares e amigos, que foram prestigiar o início de uma nova etapa na vida da jovem, marcada por sonhos e descobertas.
A festa de Maria Vittória reuniu familiares e amigos, que foram prestigiar o início de uma nova etapa na vida da jovem, marcada por sonhos e descobertas.

A jovem Maria Vittória Cavalini de Lima Santos comemorou, no último sábado (13), seu aniversário de 15 anos de idade, em uma noite única e inesquecível. O evento ocorreu no salão de festas do Hall Palace, localizado no Jardim Jussara, e reuniu familiares e amigos da aniversariante, que estiveram presentes para prestigiar o início de uma nova etapa na vida da jovem, feita de descobertas, sonhos e conexões.

Filha de Edvaldo Neves dos Santos, empresário do segmento farmacêutico no Nordeste do Brasil, e de Alessandra Cavalini de Lima, psicóloga e empreendedora de mercado pet, a debutante nasceu em João Pessoa (PB) em 2011, mas viveu boa parte da vida em Bauru, próxima de familiares de sua família materna.

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários