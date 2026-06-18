A jovem Maria Vittória Cavalini de Lima Santos comemorou, no último sábado (13), seu aniversário de 15 anos de idade, em uma noite única e inesquecível. O evento ocorreu no salão de festas do Hall Palace, localizado no Jardim Jussara, e reuniu familiares e amigos da aniversariante, que estiveram presentes para prestigiar o início de uma nova etapa na vida da jovem, feita de descobertas, sonhos e conexões.

Filha de Edvaldo Neves dos Santos, empresário do segmento farmacêutico no Nordeste do Brasil, e de Alessandra Cavalini de Lima, psicóloga e empreendedora de mercado pet, a debutante nasceu em João Pessoa (PB) em 2011, mas viveu boa parte da vida em Bauru, próxima de familiares de sua família materna.

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