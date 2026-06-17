A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que está com suas equipes mobilizadas para intensificar o atendimento à população em situação de rua diante da previsão de queda nas temperaturas nos próximos dias. Alerta da Defesa Civil Estadual aponta para madrugadas frias, com temperaturas abaixo dos 10°C . Como medida emergencial, o Centro Pop disponibilizará 15 vagas extras a partir desta quarta-feira (17).

A pasta diz que possui um plano estratégico para atendimento durante períodos de frio intenso. Atualmente, o município conta com 130 vagas disponíveis em serviços de acolhimento - entre casas de passagem e abrigos conveniados que recebem recursos municipais -, destinadas ao atendimento da população em situação de rua.

A Secretaria de Assistência Social ressalta que as 15 vagas extras disponibilizadas de forma emergencial poderão ser ampliadas conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas do Centro Pop, unidade de referência responsável pelo atendimento e pelo acompanhamento da população em situação de rua no município.