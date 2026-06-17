A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que está com suas equipes mobilizadas para intensificar o atendimento à população em situação de rua diante da previsão de queda nas temperaturas nos próximos dias. Alerta da Defesa Civil Estadual aponta para madrugadas frias, com temperaturas abaixo dos 10°C . Como medida emergencial, o Centro Pop disponibilizará 15 vagas extras a partir desta quarta-feira (17).
A pasta diz que possui um plano estratégico para atendimento durante períodos de frio intenso. Atualmente, o município conta com 130 vagas disponíveis em serviços de acolhimento - entre casas de passagem e abrigos conveniados que recebem recursos municipais -, destinadas ao atendimento da população em situação de rua.
A Secretaria de Assistência Social ressalta que as 15 vagas extras disponibilizadas de forma emergencial poderão ser ampliadas conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas do Centro Pop, unidade de referência responsável pelo atendimento e pelo acompanhamento da população em situação de rua no município.
De acordo com a pasta, o serviço de abordagem social também intensificará o trabalho de monitoramento e acompanhamento para identificar pessoas em situação de vulnerabilidade. A população pode acionar o serviço pelo telefone (14) 98208-0493 sempre que identificar pessoas em situação de rua que necessitem de acolhimento.
O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e, aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. "O objetivo das ações é garantir acolhimento, proteção e atendimento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio, especialmente nos dias em que as temperaturas apresentarem queda mais acentuada", declara a administração.