Botucatu - Operação realizada em âmbito estadual com a participação integrada das forças de segurança (Polícia Civil, Polícia Militar e Guardas Civis Municipais) resultou, nesta quarta-feira (17), na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na prisão de procurados pela Justiça e de suspeitos de violência doméstica, tráfico de drogas e receptação.

A ação contou com planejamento centralizado no CICC/SSP e coordenação geral do Secretário da Segurança Pública (SSP) e teve como objetivo o enfrentamento aos crimes patrimoniais, a localização e a captura de procurados pela Justiça, o combate ao comércio de entorpecentes e a prevenção aos demais tipos de delitos.

Na área que engloba a Delegacia Seccional de Botucatu, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar. As diligências resultaram em dois flagrantes de tráfico de drogas, dois flagrantes de violência contra a mulher, duas capturas de procurado e um flagrante de receptação/furto de veículo.