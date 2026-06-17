Lins - Na madrugada fria desta quarta-feira (17), em Lins (102 quilômetros de Bauru), a postura sempre técnica e firme da Polícia Civil deu lugar à empatia, à sensibilidade e ao acolhimento e garantiu que dois adolescentes, de 13 e 14 anos, moradores de Sabino, que haviam participado de um campeonato de futebol na região e perdido o ônibus de volta para a cidade, retornassem para as suas casas em segurança.

Os garotos procuraram o plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins por volta da 1h. Acanhados, segundo a polícia, informaram nome e idade ao escrivão e contaram que haviam viajado de Sabino até Lins, de onde embarcaram em um ônibus até Pirajuí para participar de um torneio de futebol. Ao final dos jogos, voltaram para Lins, mas perderam o veículo de volta para Sabino.

De acordo com a corporação, eles não tinham celular para acionar seus pais, e não lembravam o número de telefone dos familiares. O mais velho conseguiu fornecer o endereço de casa e apontar onde ficava o imóvel do amigo. Apesar da baixa temperatura, os adolescentes vestiam apenas chuteiras, shorts e camisetas de manga curta, e brincavam dizendo que não estavam sentindo frio.