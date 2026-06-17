Mineiros do Tietê - A 4.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) acolheu, nesta terça-feira (16), recurso do Ministério Público (MP) e reformou sentença que havia absolvido quatro suspeitos de desvio de verbas públicas em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru). Por unanimidade, os desembargadores condenaram o ex-prefeito José Carlos Vendramini, o ex-assessor Marcelo Otávio Rabanhani Firetti, a ex-chefe de gabinete Liliam Maria Meneghetti e o ex-procurador jurídico municipal Felipe Slikta Padilha pela prática do crime previsto no artigo 1.º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

Segundo o acórdão, a contratação de empresa pertencente ao ex-assessor, realizada por meio de dispensa de licitação, em 2019, ocorreu poucos dias após o então servidor ser exonerado da prefeitura, tendo por objeto a prestação de assessoria em procedimentos licitatórios.

Para o colegiado, o conjunto probatório demonstrou que a contratação foi direcionada, desnecessária e realizada em benefício particular, resultando no desvio de recursos públicos. A ação penal foi proposta pela 3.ª Promotoria de Justiça de Jaú.