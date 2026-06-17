O Sesi-SP teve um desempenho de destaque no CBI Troféu Brasil Sênior de Judô 2026, a principal competição interclubes da modalidade no país. Disputado entre os dias 11 e 14 de junho em Cuiabá (MT), o evento reuniu 590 atletas de 76 clubes. A equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada em Botucatu, conquistou sete medalhas, dois ouros, uma prata e quatro bronzes, garantindo a terceira colocação geral no campeonato.
Além das conquistas individuais, o Sesi-SP também subiu ao pódio na competição por equipes, faturando a medalha de bronze após vencer o Clube Atlético Paulistano (SP) na disputa pelo terceiro lugar. Como prêmio pelos resultados, os medalhistas de ouro de cada categoria individual receberão da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) o benefício de um investimento internacional ainda para a temporada de 2026.
Tradicional no calendário esportivo desde sua primeira edição em 2002, o Troféu Brasil é reconhecido pelo alto nível técnico e por revelar e consolidar talentos, atraindo rotineiramente atletas olímpicos e convidados internacionais.
Como foram as disputas
Primeiro dia
A abertura das disputas individuais do CBI Troféu Brasil Sênior 2026 contou com a conquista de Michel Augusto, do SESI-SP, que garantiu a medalha de ouro na categoria até 60kg, alcançando seu primeiro título após ter ficado com a prata na edição de 2024. Na categoria até 66kg, o vice-campeão olímpico Willian Lima, da Associação Namie (SP), conquistou o título pela primeira vez após duas medalhas de prata, obtidas em 2022 e 2025. Completaram o pódio Ernane Neves, do SESI-SP, e Henrique Gusmão, do Grêmio Náutico União (RS), ambos com o bronze.
Segundo dia
No segundo dia de competição, Jéssica Lima, da Sogipa (RS), conquistou o ouro na categoria até 57kg ao vencer Gyovanna Andrade, do SESI-SP, na final. As medalhas de bronze ficaram com Sarah Souza, do Esporte Clube Pinheiros (SP), e Thayane Lemos, do Instituto Reação (RJ). Na categoria até 81kg, Gabriel Falcão voltou a conquistar o título do Troféu Brasil após terminar com a prata em 2025. Vinicius Ardina, do SESI-SP, e Enzo Trombini, também do Pinheiros (SP), completaram o pódio com a medalha de bronze.
Terceiro dia
O terceiro e último dia de disputas individuais reuniu seis categorias e teve mais destaque para o SESI-SP. Na categoria até 70kg, Maria Guilherme conquistou o bicampeonato consecutivo e garantiu mais uma medalha de ouro para a equipe paulista. O bronze ficou com Luana Carvalho, também do SESI-SP, e Sophia Câmara, do Pinheiros (SP). Na categoria acima de 78kg, Giovanna Santos, do Clube de Regatas do Flamengo (RJ), venceu quatro lutas e ficou com o ouro. As medalhas de bronze foram conquistadas por Vitória Siqueira, do SESI-SP, e Olivia Oliveira, da Sogipa (RS).