O Sesi-SP teve um desempenho de destaque no CBI Troféu Brasil Sênior de Judô 2026, a principal competição interclubes da modalidade no país. Disputado entre os dias 11 e 14 de junho em Cuiabá (MT), o evento reuniu 590 atletas de 76 clubes. A equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada em Botucatu, conquistou sete medalhas, dois ouros, uma prata e quatro bronzes, garantindo a terceira colocação geral no campeonato.

Além das conquistas individuais, o Sesi-SP também subiu ao pódio na competição por equipes, faturando a medalha de bronze após vencer o Clube Atlético Paulistano (SP) na disputa pelo terceiro lugar. Como prêmio pelos resultados, os medalhistas de ouro de cada categoria individual receberão da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) o benefício de um investimento internacional ainda para a temporada de 2026.

Tradicional no calendário esportivo desde sua primeira edição em 2002, o Troféu Brasil é reconhecido pelo alto nível técnico e por revelar e consolidar talentos, atraindo rotineiramente atletas olímpicos e convidados internacionais.