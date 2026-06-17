Uma grave colisão traseira envolvendo dois caminhões, sendo um deles de transporte de combustíveis e o outro um semirreboque com troncos de árvores, deixou o motorista do veículo que vinha atrás ferido e retido nas ferragens. A colisão foi registrada nesta terça-feira (16), no quilômetro 327 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Agudos. Houve uma operação envolvendo a Polícia Militar Rodoviária, viaturas do Samu e a concessionária ViaRondon para remover a vítima em segurança e socorrê-la ao Pronto-Socorro Central de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão que transportava combustível era o que seguia atrás. O condutor dele, de 43 anos, apresentou grave lesão nos membros inferiores, mas sem risco de morte.

O caminhoneiro que seguia à frente não se feriu e prestou socorro. O trabalhador também aceitou realizar o teste do etilômetro (bafômetro), que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.