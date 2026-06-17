Grávida de quatro meses, a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), afirmou, durante entrevista ao programa Cidade 360°, na manhã desta quarta (17), que o filho dela e de Renato Purini se chamará João Renato. A prefeita afirma que manterá a rotina de trabalho inalterada até o final da gestação.

“Tem muitas mulheres grávidas que precisam tocar sua rotina, trabalhar até o nono mês de gestação. É natural a gente conciliar as duas coisas, mesmo tendo dias em que estamos mais dispostas e outros não. Tem muita mamãe que, nesse horário, pega o transporte coletivo e segue para o trabalho, e comigo não é diferente. Trabalho normalmente”, disse a prefeita.

“A gente (ela e o marido Renato Purini) cogitou, em algum momento, o nome Giovanni, mas aí batemos o martelo em João Renato.” Confira aqui a entrevista completa.