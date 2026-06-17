17 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Bauru tem densa neblina e mínima de 10 graus; vem mais frio!

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Densa neblina na avenida Rodrigues Alves, na Vila Cardia, nesta quarta (17)
Densa neblina na avenida Rodrigues Alves, na Vila Cardia, nesta quarta (17)

Bauru voltou a fazer um considerável frio, não com a temperatura mais baixa do ano, mas ainda assim impactante para quem saiu de casa cedo, com os 10,4 graus às 6h55 desta quarta-feira (17). E a previsão é de mais frio nos próximos dias, segundo os institutos especializados em meteorologia. O inverno começa oficialmente em 21 de junho, às 5h24.

Segundo o Climatempo, uma forte massa de ar polar deve provocar a primeira onda de frio do inverno de 2026 e derrubará ainda mais as temperaturas em grande parte do Brasil a partir da próxima semana. A massa de ar polar será ampla e intensa.

O resfriamento começa no dia 22. Os primeiros efeitos devem ser sentidos no Sul do país, além de áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo. No Estado de São Paulo, o ar frio deve se espalhar pelo interior dessas regiões nos últimos dias de junho. De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) está prevista uma chuva em Bauru para o sábado (20).

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