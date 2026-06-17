Lençóis Paulista - Aos 22 anos, o jovem pesquisador Milton Neto, ex-aluno da Escola Municipal Philomena Briquesi Boso, no distrito de Alfredo Guedes, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), e ex-bolsista da Cooperelp, embarcou nesta semana para os Estados Unidos, onde apresentará sua pesquisa científica em um evento realizado pela Nasa, a maior referência mundial em ciência, tecnologia e exploração espacial.
Formado em Química pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de São José do Rio Preto, Milton representa uma história de superação, disciplina e amor pelo conhecimento. Sempre foi reconhecido por professores, colegas e amigos pela humildade, comprometimento com os estudos e pela impressionante dedicação à vida acadêmica.
Desde os primeiros anos de sua vida escolar em Alfredo Guedes, se destacava pela curiosidade e interesse em aprender. Ao longo de sua formação, acumulou conquistas acadêmicas que refletiram seu empenho e dedicação. Na Unesp, recebeu o Prêmio Lavoisier e foi reconhecido como o melhor aluno do curso de Licenciatura em Química entre 2022 e 2025.
Com muito esforço e uma rotina intensa de estudos, conquistou espaço no ambiente universitário e, hoje, desenvolve pesquisas de doutorado, contribuindo para avanços importantes em uma área complexa e estratégica da ciência.
Seu trabalho está relacionado ao estudo da dinâmica de fluídos na atmosfera, investigando fenômenos que influenciam a formação de nuvens, chuvas e descargas elétricas, os populares raios. A pesquisa busca compreender como a evaporação da água carregada eletricamente pode interferir nesses processos atmosféricos.
Uma das frentes mais importantes do estudo envolve a investigação dos chamados efeitos termoelétricos, fenômenos que ocorrem durante as interações e colisões entre partículas presentes na atmosfera. Embora seja um tema altamente especializado, os resultados podem ajudar cientistas a compreender melhor mecanismos fundamentais relacionados à formação de tempestades e ao comportamento climático.
A oportunidade de apresentar esse trabalho em um ambiente ligado à Nasa representa um marco não apenas na carreira do pesquisador, mas também para toda a comunidade que acompanhou sua trajetória desde os primeiros passos. Para os familiares, professores e amigos, o momento é de emoção e orgulho.
O prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete, recebeu Milton em seu gabinete e destacou a importância da conquista do jovem pesquisador e o orgulho que ela representa para toda a cidade. "Você já é um vencedor da ciência de Lençóis Paulista. Que você continue sendo um orgulho para sua família e levando o orgulho de toda a nossa cidade por onde passar", afirmou.