Lençóis Paulista - Aos 22 anos, o jovem pesquisador Milton Neto, ex-aluno da Escola Municipal Philomena Briquesi Boso, no distrito de Alfredo Guedes, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), e ex-bolsista da Cooperelp, embarcou nesta semana para os Estados Unidos, onde apresentará sua pesquisa científica em um evento realizado pela Nasa, a maior referência mundial em ciência, tecnologia e exploração espacial.

Formado em Química pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de São José do Rio Preto, Milton representa uma história de superação, disciplina e amor pelo conhecimento. Sempre foi reconhecido por professores, colegas e amigos pela humildade, comprometimento com os estudos e pela impressionante dedicação à vida acadêmica.

Desde os primeiros anos de sua vida escolar em Alfredo Guedes, se destacava pela curiosidade e interesse em aprender. Ao longo de sua formação, acumulou conquistas acadêmicas que refletiram seu empenho e dedicação. Na Unesp, recebeu o Prêmio Lavoisier e foi reconhecido como o melhor aluno do curso de Licenciatura em Química entre 2022 e 2025.