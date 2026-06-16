Policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o apoio de policiais da Delegacia Seccional do município, recuperaram, na cidade de Munhoz/MG, um trator Valtra A950, ano 2013, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil, que havia sido furtado há cerca de um ano de uma propriedade rural em Botucatu.
De acordo com a Polícia Civil, a recuperação foi possível após a identificação de um anúncio de venda com características compatíveis às do maquinário subtraído. Durante diligências pela Internet, os policiais civis mantiveram contato com o anunciante, sem revelar sua condição funcional, apresentando-se como possíveis interessados na aquisição do trator.
A estratégia permitiu obtenção de fotografias e vídeos detalhados do veículo, posteriormente encaminhados à vítima. Ao analisar as imagens, o proprietário reconheceu diversos sinais particulares que individualizavam o trator, entre eles amassados na parte superior da cabine, manchas de óleo no painel e pontos específicos de solda feitos por ele.
Com base nos elementos reunidos, a equipe deslocou-se até Munhoz/MG, onde localizou o maquinário. A análise das plaquetas de identificação e o confronto com os dados constantes na nota fiscal apresentada pela vítima confirmaram que se tratava do trator furtado.
O maquinário e o homem que estava em sua posse foram apresentados na Delegacia de Polícia de Bueno Brandão/MG. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial daquela circunscrição determinou o registro de boletim de ocorrência (BO) por receptação e promoveu a restituição do veículo ao legítimo proprietário.
Segundo a Polícia Civil, além da recuperação do bem, a operação possibilitou a obtenção de informações relevantes sobre a atuação de possíveis receptadores de máquinas agrícolas, elementos que poderão auxiliar no esclarecimento de outros furtos e roubos de tratores na região. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores do furto.