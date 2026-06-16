Policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com o apoio de policiais da Delegacia Seccional do município, recuperaram, na cidade de Munhoz/MG, um trator Valtra A950, ano 2013, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil, que havia sido furtado há cerca de um ano de uma propriedade rural em Botucatu.

De acordo com a Polícia Civil, a recuperação foi possível após a identificação de um anúncio de venda com características compatíveis às do maquinário subtraído. Durante diligências pela Internet, os policiais civis mantiveram contato com o anunciante, sem revelar sua condição funcional, apresentando-se como possíveis interessados na aquisição do trator.

A estratégia permitiu obtenção de fotografias e vídeos detalhados do veículo, posteriormente encaminhados à vítima. Ao analisar as imagens, o proprietário reconheceu diversos sinais particulares que individualizavam o trator, entre eles amassados na parte superior da cabine, manchas de óleo no painel e pontos específicos de solda feitos por ele.