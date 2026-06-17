De país tipicamente agrícola — e, durante muito tempo, associado ao destino de veículos furtados por quadrilhas transnacionais que atuavam na região de fronteira — o Paraguai apresenta-se hoje como um dos novos vetores econômicos da América do Sul. Quase 300 empresas brasileiras, muitas delas tradicionais e de grande porte, transferiram seus negócios ou parte de suas operações para o país vizinho, atraídas pelo menor custo operacional, pela carga tributária significativamente inferior à praticada no Brasil e por um custo de vida mais acessível.

Especialistas apontam que a menor carga tributária é um dos principais fatores responsáveis pela crescente migração de empresas e investidores. O grande diferencial paraguaio está na combinação de menos impostos, menor burocracia e um ambiente regulatório mais simples e previsível.

De modo geral, o custo de vida no Paraguai pode representar apenas uma fração daquele encontrado no Brasil para uma cesta semelhante de produtos e serviços. Em 2025, o país bateu recorde ao conceder autorização de residência a mais de 23,5 mil brasileiros, número que superou o de argentinos e representou mais da metade de todas as permissões emitidas. A tendência continuou em alta, com milhares de novas autorizações concedidas nos primeiros meses do ano.