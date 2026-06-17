A CDHU Móvel estará nesta semana em duas cidades da região - Jaú e Pederneiras -, com atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e oferta de serviços como acordos e quitação de débitos com uso do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.
Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a ação itinerante será realizada entre quarta-feira (17) e sábado (20), na Praça Dr. Luciano Pacheco (Praça do Museu), que fica na avenida João Ferraz Neto, 201. Entre quarta e sexta, os atendimentos ocorrem das 9h às 17h e, no sábado, das 9h às 13h.
Em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), o atendimento aos mutuários será realizado na sexta-feira (19), das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 13h, no Centro de Convivência, localizado na rua Ricieri Mai, nº 580, no Núcleo Habitacional Maria Elena Pereira Bertolini.
O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio. No entanto, os moradores que desejarem também podem reservar horário antecipadamente pelo site da CDHU ou pelo telefone Alô CDHU, no número 0800 000 2348, por meio de ligação gratuita.
Impacto da iniciativa
Criada para levar os serviços da Companhia a municípios que não possuem escritório regional da CDHU, a iniciativa evita o deslocamento dos mutuários para outras cidades e garante atendimento mais direto, humanizado e resolutivo.
Desde maio de 2025, quando foi lançada, a CDHU Móvel já se consolidou como uma importante ferramenta de aproximação da Companhia com a população, realizando cerca de 39 mil atendimentos em 138 municípios.
Além dos serviços de atendimento, a CDHU também divulgará o programa Nova Ação, que oferece condições especiais para que moradores com financiamentos habitacionais possam regularizar sua situação junto à companhia.