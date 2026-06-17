A CDHU Móvel estará nesta semana em duas cidades da região - Jaú e Pederneiras -, com atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e oferta de serviços como acordos e quitação de débitos com uso do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.

Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a ação itinerante será realizada entre quarta-feira (17) e sábado (20), na Praça Dr. Luciano Pacheco (Praça do Museu), que fica na avenida João Ferraz Neto, 201. Entre quarta e sexta, os atendimentos ocorrem das 9h às 17h e, no sábado, das 9h às 13h.

Em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), o atendimento aos mutuários será realizado na sexta-feira (19), das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 13h, no Centro de Convivência, localizado na rua Ricieri Mai, nº 580, no Núcleo Habitacional Maria Elena Pereira Bertolini.