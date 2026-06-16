O Bom Prato Móvel, programa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, começou a funcionar na região do Pousada da Esperança, nesta segunda-feira (15), no quarteirão 1 da rua Maurícia Pereira Lima. O atendimento tem início às 11h. No Bom Prato Móvel, são servidas diariamente 300 refeições no almoço, de segunda a sexta-feira, distribuídas em marmitex, ao valor de R$ 1,00 cada.

O equipamento permanece por quatro meses em cada região e, desde a sua implantação, já passou pelo Jardim Vitória, Núcleo Octávio Rasi, Parque Santa Cândida e Jardim Tangarás. O programa é mantido pelo Governo do Estado, com apoio do município, e o serviço é gerenciado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Aelesab.

Além do Bom Prato Móvel, o programa conta com a unidade central, que oferece 1.600 refeições no almoço, 300 no café da manhã e 300 no jantar, e com o Bom Prato Refeitório, localizado no Nova Esperança, que serve 300 refeições no almoço, 200 no café da manhã e 200 no jantar. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira.