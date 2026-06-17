A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a vacinação da Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.
A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Na última semana, a vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade.
A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.
PONTOS DE VACINAÇÃO
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h
USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11
USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30
UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Redentor
Rua São Lucas, 3-30
UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h
USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n
Promai
Rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril
CRMI
Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro