17 de junho de 2026
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Bauru segue com a vacinação da influenza para toda população

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Prefeitura de Bauru

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a vacinação da Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Na última semana, a vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade.

A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h

USF Jd. Godoy

Alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Vila Dutra

Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Santa Edwirges

Alameda Tróia, quadra 11

USF Vila São Paulo

Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

 

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30

UBS Centro

Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista

Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Falcão

Rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Cardia

Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Nova Esperança

Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Redentor

Rua São Lucas, 3-30

UBS Independência

Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Octávio Rasi

Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Geisel

Rua Anthero Donnini, s/n

UBS Jussara/Celina

Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre

Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa

Rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Mary Dota

Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Chapadão/Mendonça

Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Gasparini

Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor

Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima

Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Nova Bauru

Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa

Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h

USF Distrito de Tibiriçá

Rua Carmelo Zamataro, s/n

Promai

Rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril

CRMI

Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro

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