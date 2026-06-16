A região de Bauru possui 10 dos 94 municípios brasileiros mais próximos da universalização do saneamento básico. É o que aponta o Ranking Abes da Universalização do Saneamento 2026, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Na relação, estão Agudos, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boraceia, Dois Córregos, Itapuí, Lençóis Paulista, Lins e Macatuba.
O levantamento avaliou 2.558 municípios, que reúnem cerca de 80% da população do país e incluem todas as 27 capitais, com base em dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).
A categoria “Rumo à universalização”, a mais alta das quatro definidas pelo estudo, enquadra os municípios com nota geral igual ou superior a 489, em uma escala que vai até 500 pontos.
Nacionalmente, apenas 3,76% dos municípios foram classificados nessa categoria. Além de 81 cidades de São Paulo, outros estados que aparecem no topo são Paraná (8 cidades), Minas Gerais (3), Santa Catarina (1) e Goiás (1).
Classificação do estado
Ao todo, o estado teve 599 municípios avaliados, com mais da metade nas duas faixas superiores do ranking e nenhum classificado no pior nível. A faixa “Rumo à universalização” contemplou 81 cidades. Já a faixa “Compromisso com a universalização” reuniu 243 municípios.
Fazem parte do quesito “Empenho para universalização” 275 cidades paulistas. Já a faixa “Primeiros passos para a universalização” não possui nenhuma cidade do estado.
Das seis únicas cidades do país que alcançaram a pontuação máxima, de 500 pontos, todas são de São Paulo: Leme, Jales, Santópolis do Aguapeí, Paranapuã, Cardoso e Gastão Vidigal. Com exceção de Leme, todas são atendidas pela Sabesp.
Meta antecipada
Com a desestatização da Sabesp, concluída em 2024, a meta de universalização do saneamento em São Paulo foi antecipada de 2033 para 2029, quatro anos antes do prazo previsto no Marco Legal.
Para isso, estão previstos cerca de R$ 70 bilhões em investimentos até 2029, parte dos R$ 260 bilhões contratados para toda a concessão, que se estende até 2060.
Em 2025, primeiro ano completo sob controle privado, a Sabesp investiu R$ 15,2 bilhões, ante R$ 6,9 bilhões em 2024. Foi o maior aporte anual da história da companhia, e representou alta de 120%.