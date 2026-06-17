A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 1.106 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Acabador de fibra de vidro – 1 vaga
Ajudante carga e descarga – 2 vagas
Ajudante geral – 2 vagas
Alimentador de Linha de Produção – 5 vagas
Analista de CS (Onboarding) - 10h às 20h – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 2 vagas
Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito) – 2 vagas
Assistente comercial – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal (Admissão) – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal (SESMT) – 1 vaga
Assistente de vendas – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente/assar salgados – 2 vagas
Atendente de balcão farmácia de manipulação – 1 vaga
Auxiliar de manutenção predial zelador – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Auxiliar conferente PCD – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de atendimento pós vendas – 1 vaga
Auxiliar de cozinha (chapa e fritadeira) – 2 vagas
Auxiliar de marcenaria – 2 vagas
Auxiliar de montagem – 1 vaga
Auxiliar de oficina – 2 vagas
Auxiliar de Produção - Setor Materiais – 1 vaga
Auxiliar Faturamento – 1 vaga
Auxiliar Financeiro – 1 vaga
Auxiliar Operacional – 1 vaga
Auxiliar Operador/Operadora - Máquina CNC – 2 vagas
Balconista/vendedora – 1 vaga
Coordenador de Produção/Supervisor de Produção – 1 vaga
Corte de tecidos – 1 vaga
Diarista limpeza – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Eletricista de automóveis – 1 vaga
Estágio - Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Estágio – Auxiliar Odontológico – 2 vagas
Estágio - Laboratório Clínico Veterinário – 1 vaga
Estágio em Departamento Pessoal – 1 vaga
Fiscal de Prevenção e Perdas (Sam’s Club Bauru) – 1 vaga
Mecânico – 1 vaga
Mecânico diesel – 1 vaga
Montador/montadora de móveis – 2 vagas
Motorista carreteiro CNH E – 6 vagas
Operador especialista máquina corte e dobra – 1 vaga
Operador (a) de teleatendimento – 1000 vagas
Operadora de vendas – 2 vagas
Pedreiro – 3 vagas
Pesquisador – 15 vagas
Porteiro controlador – 1 vaga
Recepcionista hotel 12h x 36h - 19h – 7h – 2 vagas
Repositor – mercearia – 1 vaga
Secretária Administrativa – 1 vaga
Soldador – 1 vaga
Soldador pleno – 2 vagas
Subchefe de cozinha – 1 vaga
Supervisor de CD – 1 vaga
Supervisor de obras e manutenção predial – 1 vaga
Suporte de TI – 1 vaga
Suporte de vendas – 1 vaga
Técnico de Informática – 2 vagas
Trabalhador rural – 2 vagas
Técnico de manutenção preventiva (elétrica) – 2 vagas
Técnico em manutenção – 2 vagas
Técnico em Telecom – 1 vaga
Vendedor interno – 4 vagas