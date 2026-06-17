17 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 1.106 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 1.106 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Acabador de fibra de vidro – 1 vaga

Ajudante carga e descarga – 2 vagas

Ajudante geral – 2 vagas

Alimentador de Linha de Produção – 5 vagas

Analista de CS (Onboarding) - 10h às 20h – 1 vaga

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 2 vagas

Analista de Operações I  - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito) – 2 vagas

Assistente comercial – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal (Admissão) – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal (SESMT) – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Atendente/assar salgados – 2 vagas

Atendente de balcão farmácia de manipulação – 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial zelador – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 3 vagas

Auxiliar conferente PCD – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de atendimento pós vendas – 1 vaga

Auxiliar de cozinha (chapa e fritadeira) – 2 vagas

Auxiliar de marcenaria – 2 vagas

Auxiliar de montagem – 1 vaga

Auxiliar de oficina – 2 vagas

Auxiliar de Produção - Setor Materiais – 1 vaga

Auxiliar Faturamento – 1 vaga

Auxiliar Financeiro – 1 vaga

Auxiliar Operacional – 1 vaga

Auxiliar Operador/Operadora - Máquina CNC – 2 vagas

Balconista/vendedora – 1 vaga

Coordenador de Produção/Supervisor de Produção – 1 vaga

Corte de tecidos – 1 vaga

Diarista limpeza – 1 vaga

Eletricista – 1 vaga

Eletricista de automóveis – 1 vaga

Estágio - Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Estágio – Auxiliar Odontológico – 2 vagas

Estágio - Laboratório Clínico Veterinário – 1 vaga

Estágio em Departamento Pessoal – 1 vaga

Fiscal de Prevenção e Perdas (Sam’s Club Bauru) – 1 vaga

Mecânico – 1 vaga

Mecânico diesel – 1 vaga

Montador/montadora de móveis – 2 vagas

Motorista carreteiro CNH E – 6 vagas

Operador especialista máquina corte e dobra – 1 vaga

Operador (a) de teleatendimento – 1000 vagas

Operadora de vendas – 2 vagas

Pedreiro – 3 vagas

Pesquisador – 15 vagas

Porteiro controlador – 1 vaga

Recepcionista hotel 12h x 36h - 19h – 7h – 2 vagas

Repositor – mercearia – 1 vaga

Secretária Administrativa – 1 vaga

Soldador – 1 vaga

Soldador pleno – 2 vagas

Subchefe de cozinha – 1 vaga

Supervisor de CD – 1 vaga

Supervisor de obras e manutenção predial – 1 vaga

Suporte de TI – 1 vaga

Suporte de vendas – 1 vaga

Técnico de Informática – 2 vagas

Trabalhador rural – 2 vagas

Técnico de manutenção preventiva (elétrica) – 2 vagas

Técnico em manutenção – 2 vagas

Técnico em Telecom – 1 vaga

Vendedor interno – 4 vagas

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